Neredeyse yer kalmadı: ‘Devasa şantiye’ İstanbul’da hafriyat alanlarının yarısı dolu

Devasa bir şantiye haline gelen İstanbul’da, hafriyat dökülmesi için belirlenen alanların yarısı tamamen doldu.

Şehir içinden aldıkları molozları maliyet gerekçesiyle uzak bölgelere götürmeye yanaşmayan kamyoncular nedeniyle yasal olmayan alanlar molozlarla kirletiliyor.

Habertürk’ten Uzay Kesmen’in haberine göre İstanbul’da aylık 5 milyon ton hafriyat çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (İSTAÇ) bağlı, sekizi Avrupa yakasında olmak üzere 14 resmi hafriyat sahası bulunuyor. Bunlardan yedisinde yüzde 90’ın üzerine doluluk var.

Maliye faktörü

Kamyonların hafriyatı boşaltmak için en çok tercih ettikleri bölgeler Arnavutköy ve Eyüp Çiftalan. Kentin içinden epeyce yol yaparak buraya gelen kamyonlar boşaltım yapıyor.

Kamyoncuları buna iten nedense maliyet. Kentsel dönüşüm ve inşaatlardan molozları alan kamyoncular, zaman, mazot ve kilometreden ‘tasarruf etmek için’ yasak alanlara geliyor.

Firmalar organize

Arnavutköy’den bir esnaf kamyonların yolun ortasına dahi molozları döktüğünü anlatarak, “Gündüz çok fazla kamyon hareketi var. Hangisi nereye döküyor tespit edemiyoruz. Görsek ihbar edeceğiz” dedi.

İlçede, belediyenin yasağa dair koyduğu uyarı tabelalarına da rastlanıyor.

Ne kadar çok sefer, o kadar çok para

Alana döküm için ilçedeki Bolluca mahallesine gelen bir kamyoncu şunları anlattı: “Ben Ataköy’den Bolluca’ya kilometrelerce yol geldim. Elime geçen para 250 lira. Benim üç saatte yaktığım yakıt 220 lira. Bana 30 lira kalıyor. Sefer başı para aldığımız için gün içerisinde ne kadar sefer yaparsak o kadar çok kazanıyoruz. Ton başına, resmi döküm alanına 3-4 lira ödeniyor. Resmi hafriyat döküm sahalarında uzun kuyruklar oluşuyor. 3-4 saat kuyrukta beklemek zorunda kalıyoruz. İSTAÇ’a bağlı sahalara hafriyat boşalttığımızda bize bir makbuz veriliyor. Bağlı olduğumuz firma bunun ödemesini yapıyor. Ama bazı firmalar hem bu yükümlülükten kaçmak hem de daha fazla doldur-boşalt yapmak için bu işi organize bir şekilde yapabiliyor.”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, geçen yılın son ayında yaptığı toplantıda, kaçak dökümlerin en çok Arnavutköy, Eyüp, Sultangazi, Başakşehir ve Çekmeköy ilçelerinde görüldüğünü raporlamıştı.

Müdürlük, kaçak moloz dökümü yapan kişilerin organize hareket ettiğini ve saldırgan tavırlarda bulunduklarını ifade etmişti.

Avrupa Yakası Hafriyat Sahaları İşletme Şefliği yetkilisi, moloz dökülen alanların ağaçlandırılarak ormana iade edilebileceğini, üzerine proje yapılamayacağını söyledi.

İSTAÇ yetkilisi de yasal hafriyat döküm alanlarına gelen molozların ayrıştırılarak, bazılarının geri dönüşüme gönderildiğini kaydetti.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2007’de inşaat atıklarını takip etmek için ‘Araç takip sistemi’ kurmuştu.

Kaçak olarak moloz dökümü yapaların eski araçları kullandığını ifade eden yetkili, şunları kaydetti: “Kaçak döküm, anlıktır. Kamyoncuların hepsi kayıt altında. Araç eğer döküm aracıysa çipsiz trafiğe çıkamaz. Çip dediğimiz, araçların uygunsuz yerlerde damper kaldırdığı zaman sinyal vermesi amaçlı bir takip sistemi. Kamyonların güzergâhları da bellidir. Bu güzergâhlardan geçmek zorundalar. Hız ve rota ihlalleri de denetleniyor. Kaçak hafriyatın önlenmesine yönelik bu sistem zamanla geliştirilecek.”