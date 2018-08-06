Nerden nereye: Garajda kurulan Apple’ın 1 trilyon dolarlık öyküsü

Steve Jobs’un 1976’da garajda kurduğu Apple yıllık gelirini 229 milyar dolara sıçratarak Portekiz ve Yeni Zelanda gibi ülkeleri geride bıraktı.

Şirket bu süreçte bilgisayar, müzik ve telefon piyasasını da biçimlendirdi.

Reklam

Piyasa değeri 1 trilyon doları aşan ilk ABD şirketi unvanını kazanan Apple bugüne nasıl geldi?

12 Aralık,1980

Reklam

Apple borsaya açıldı.

Piyasa değeri 1.56 milyar dolar.

16 Eylül, 1997

İktidar kavgası yüzünden ayrılmış bulunan Jobs, şirketin 1.8 Milyar dolar kaybetmesinin ardından yeniden CEO oldu.

Piyasa değeri 2.79 milyar dolar.

23 Ekim, 2001

Apple iPod müzik çaları çıkardı. Nisan 2003’te, iTunes Music Store ile online müziğin lideri haline geldi.

Piyasa değeri: 6.28 milyar dolar.

14 Ekim, 2005

Tim Cook, uluslararası satış ve operasyon başkan yardımcılığından, COO’luğa (chief operating officer-icracı genel müdür) terfi etti.

Piyasa değeri: 44.81 milyar dolar.

9 Ocak, 2007

Apple, tek düğmeli, düz ekranlı ve yapay klavyeli iPhone’u duyurdu.

Piyasa değeri: 79.54 milyar dolar.

11 Ağustos, 2008

Apple, üçüncül yazılımlara App Store’u açtı.

Piyasa değeri: 152.88 milyar dolar.

14 Ocak, 2009

Steve Jobs’un sağlık sorunları nedeniyle şirketten ayrılmasının ardından Cook geçici CEO oldu.

Piyasa değeri: 75.99 milyar dolar.

27 Ocak, 2010

Apple 10 inç boyutunda, dokunmatik ekranlı iPad’i satmaya başladı ve yıl sonunda tablet piyasasının yüzde 84’ünü ele geçirdi.

Piyasa değeri: 188.51 milyar dolar.

10 Ağustos, 2011

Apple, Amerikan borsasının en büyüğü Exxon Mobil’i geçti.

Piyasa değeri: 337.17 milyar dolar.

24 Ağustos, 2011

Jobs CEO’luktan ayrıldı ve koltuğuna Cook geçti.

Piyasa değeri: 348.75 milyar dolar.

5 Ekim, 2011

Jobs pankreas kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Piyasa değeri: 351.50 milyar dolar.

19 Mart, 2012

Apple 1995’ten beri ilk kez temettü yayınladı (Temettü, şirketlerin bir yıllık faaliyet dönemleri sonucunda elde ettikleri net dönem karı üzerinden yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıttığı ve ortakların şirkette sermayelerinin bulunması karşılığında elde ettiği getiridir).

Piyasa değeri: 560.45 milyar dolar.

28 Mayıs, 2014

Apple tarihinin en büyük satın almasını gerçekleştirerek, kullaklıklarıyla tanınan Beats Electronics’i 3 milyar dolara satın aldı.

Piyasa değeri: 537.51 milyar dolar.

9 Eylül, 2014

Apple Watch piyasaya sunuldu.

Piyasa değeri: 586.75 milyar dolar.

25 Ekim, 2016

iPhone satışlarının düşmesinin ardından, 1998’den beri ilk kez yıllık gelirde büyük bir kayıp oldu.

Piyasa değeri: 630.55 milyar dolar.

2 Mayıs, 2017

Apple nakit parasının 260 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Piyasa değeri: 769.09 milyar dolar.

1 Mayıs, 2018

Apple 23 milyar dolar hisse senedi geri satın alımının gerçekleştiğini duyurdu.

Piyasa Değeri: 831.15 milyar dolar.

2 Ağustos, 2018

Apple 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.