Neo-Nazi örgütün lideri 13 yaşında bir çocuk çıktı

Feuerkrieg Division adıyla bilinen aşırı sağ örgütün liderinin 13 yaşında Estonyalı bir çocuk olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

DW’nin haberine göre, Estonyalı yetkililer, çocuğun üyelerle bomba yapımı videoları paylaştığını ve bir askeri eğitim kampı kurmayı planladığını bildirdi.

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İnternette ‘Commander‘ (Kumandan) ismiyle faaliyet yürüten çocuğun aynı zamanda neo-Nazi örgüte eleman alımından da sorumlu olduğu belirtildi.

Estonya kanunlarına göre yaşı dolayısıyla çocuğun yargılanamayacağını ifade eden yetkililer, hem onu hem de diğerlerini korumak için başka yasal yöntemler arıyor.

Neredeyse tamamen online olarak faaliyet gösteren örgüt, geçen ekim ayında, “Kimseden korkmuyoruz ve önümüze kim çıkarsa öldüreceğiz” gibi bir takım ilkeler yayınlamıştı.

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Örgüt, 8 Şubat’ta dağıldığını ilan etmiş olsa da yetkililer, örgüt içi online yazışmalarda farklı bir isimle tekrar toplanabileceklerine dair ibareler bulunduğunu kaydetti.

Neo-Nazi örgütün Almanya dahil 15 farklı ülkede 70 üyesi olduğu bildirildi.