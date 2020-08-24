Nemrut’taki Herakles heykeli devrilmekten kurtarıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki UNESCO listesinde yer alan Nemrut Dağı’nda kar yağışı sonrası oluşan baskı nedeniyle devrilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 2 bin 60 yıllık Herakles heykeli, iki günlük çalışma sonrasında kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nın batı terasında bulunan Herakles heykeli, deprem ve kar yığının oluşturduğu baskı nedeniyle öne doğru eğildi. Devrilme tehlikesi olan heykelin düzeltilmesi için Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkileri, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin aldı.

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Adıyaman Müze Müdürlüğü ile Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı.

İpek halatla bağlanan heykel calaska sistemiyle yaklaşık 30 santim düzeltilerek altına dolgu malzemesi konuldu. İki gün süren çalışmayla heykel devrilmekten kurtarıldı.