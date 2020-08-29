Nemrut Krater Gölü’nde evlenme teklifi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde devlet memuru Ahmet Araç, Nemrut Krater Gölü’nün yanındaki 2 bin 800 rakımlı tepede kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Afyonkarahisarlı Araç, kız arkadaşı Havva Özel’e, Bitlis’teki Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında Mükemmeliyet Ödülü alan Nemrut Krater Gölü’nde sürpriz evlilik teklifi yapmak istedi.

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Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölünde arkadaşlarının desteğiyle hazırlık yapan Araç, kız arkadaşını ‘gezme bahanesiyle’ bölgeye götürdü.

Havva Özel, bir yanda krater gölünün eşsiz maviliği, diğer yanda Van Gölü manzarasının izlenebildiği tepede, konfetiler eşliğinde, “Benimle evlenir misin” pankartı açtıran Araç’ın teklifini kabul etti.

Ekimde düğün yapmayı planladıklarını belirten Araç, bir yıl önce tanıştığı kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için neden burayı seçtiğini şöyle anlattı: “Burası gelenlerin ilk ziyaret yeri. Doğal güzelliğe sahip bölgedeki en iyi yer burası. Bizim için güzel bir anı olacağını düşündüğüm için burayı seçtim. Arkadaşlarımın yardımıyla küçük bir organizasyon yaptım. Haberi yokken evlenme teklifi yazılı bir afiş hazırlattım. Uzaktan kamera ve drone çekimleri yaparak o anı kalıcı kılmaya çalıştık. Hazırlık sonrası burada buluştuk ve sürpriz gerçekleşti. Çok şaşırdı, sevindi ve teklifimi kabul etti.”