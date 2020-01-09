Nemrut Dağı’ndaki yavru ayıları beslemeye giden ekip karda mahsur kaldı, 8 saatte kurtarıldı

Bitlis il sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nün kenarında yaşamını sürdüren iki yavru ayıya yem bırakmak için bölgeye giden beş kişilik ekip, paletli kar aracı arıza yapınca mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Tatvan Belediyesi ekipleri ve İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 8 saat sonra beş kişiye ulaştı.

Fotoğraflar: DHA

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan doyumsuz manzaralı 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, iki yavru ayıya da ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin elle besledikleri, sevimli iki yavru ayının, sert kış aylarında yiyecek sorunu yaşayabilecekleri düşüncesiyle bugün öğle saatlerinde Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü’nden üç kişi ile AFAD görevlisi iki kişi, paletli kar aracıyla bölgeye hareket etti. Paletli kar aracıyla krater gölünün olduğu bölgeye kadar giden beş kişilik ekip, ayılar için getirdikleri yiyecekleri bıraktıktan sonra dönüş yolunda aracın palet kısmında arıza meydana geldi.

Reklam

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede mahsur kalan beş kişi, yanlarında bulunan uydu telefonuyla yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine AFAD, UMKE, 112, Jandarma ve Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri seferber oldu. Karla Mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarma ekipleri saat 18:00 sıralarında 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı’nın zirvesine ulaşmayı başardı.

Ancak bölgede 1 metreyi aşan kar, ekiplerin daha fazla ilerlemesine izin vermeyince bu kez de paletli kar araçları devreye sokuldu. Paletli kar araçları dondurucu soğukların bulunduğu bölgede krater gölünün çanağına yaklaşık iki saatte inerek, mahsur kalan beş kişiyi kurtardı. Yaklaşık 8 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarılan Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü çalışanları yoğun çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.