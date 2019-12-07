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Yaramazlara biraz batar!

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan üç kişi kurtarıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı’na tırmanan üç kişi, kar nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarılan kişiler, hastaneye götürüldü.

Fotoğraf: DHA

Olay, akşam saatlerinde Nemrut Dağı’nda meydana geldi. İstanbul’dan Nemrut Dağı’na tırmanmaya gelen Tülay Karar, Şerife Ulutürk ve Mehmet Çakmak, tırmanışa başladı. Bir süre sonra üç kişi, kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kaldı. Donma tehlikesi yaşayan üç kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla üç kişi, kurtarıldı. Tülay Karar, Şerife Ulutürk ve Mehmet Çakmak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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