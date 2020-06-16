Nehre düşen araçta beş kişi hayatını kaybetti: Kurtulan kadın, ‘Beni bırakın bebeklerimi kurtarın’ diye haykırdı

Erzincan’da, bir minibüsün Karasu Nehri’ne düşmesi sonucunda ikisi bebek beş kiş hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan üç kişi arasındaki kadın, “Beni bırakın bebeklerimi kurtarın” diye haykırdı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Mehmet Dil (62) yönetimindeki, sekiz kişiyi taşıyan araç, Kemaliye ilçesi girişinde bulunan Şirzı Köprüsü’nden Karasu Nehri’ne düştü.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, teknelerle nehirden Gülser Dil (59), Şeyma Kalkan (27), Muhammed İlçin (1), Süleyman Kalkan’ın (2) cansız bedenini çıkardı. Mehmet Dil’in cansız bedenine ise saatler sonra dalgıçlar ulaştı.

Nehirden yaralı kurtarılan Kader (30) ve Ayşe (6) İlçin ile Kübra Dil (24), Kemaliye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan üç yaralı Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza anı, nehir kenarındaki bir kafetaryanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İşletmesine ait tekneyle üç yaralıyı kurtarmayı başaran turizmci Güven Güldal, kaza anında ailesiyle yemek yediğini belirterek şunları söyledi: “Büyük bir gürültü ile koştuk, kafede bir masada müşterimiz vardı. Gürültü çıkınca köprünün hemen yan tarafından bir aracın suya düştüğünü söyledi. Burada oturan arkadaşlar hemen 155’i aradıktan sonra aşağı koştum. Tekneye binerek köprünün dibine gittim. Bayanın biri dalıp çıkıyordu, daha batmamıştı yani. Onu kurtardık, az ilerde tel hattının altında bir bayan da suyun içerisindeydi, onu da kurtardık. Tekneye alırken bize ‘Beni bırakın bebeklerimi kurtarın’ dedi. Bebeğinin birini az ilerden, diğerini de daha aşağıdan aldık, yalnız bebekler herhalde rahmetli olmuştu. Biz burada olmasaydık, bu aracın buradan gittiğini hiç kimse göremezdi. Araç direk suya uçtu, en son da aracın içerisinden sürücünün cansız bedenini çıkardılar, çok üzüldük.”