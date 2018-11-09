Nefret suçu mağduru translar 23-24 Kasım’da İstanbul’da anılacak

Pembe Hayat Derneği ve SPoD LGBTİ+ Derneği, 23-24 Kasım’da İstanbul’da nefret suçu mağdurlarını anma etkinlikleri düzenleyecek.
Geçen yıl Ankara’da düzenlenmek istenen 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Haftası Etkinlikleri, ikinci gününde valilik tarafından yasaklanmıştı.
Valilik, kentte tüm LGBTİ etkinliklerini de yasaklayınca anma haftasının bu yıl İstanbul’da düzenlenmesine karar verildi.
Pembe Hayat Derneği’nin SPoD LGBTİ+ Derneği’yle işbirliğiyle yapacağı etkinliklerin kapanışı 24 Kasım’da ‘Kader diyemezsin!’ isimli partiyle olacak.
Diğer etkinlikler ise ilerleyen günlerde duyurulacak.
Anma haftası kapsamında her yıl, Ankara Eryaman’da 2008’de pompalı tüfekle öldürülen Dilek İnce anısına Dilek İnce Nefret Suçları Onur Ödülü adıyla ödüller veriliyor.
Bu yılki ödüller 20 Kasım’daki törenle sahiplerini bulacak