Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nefret suçu mağduru translar 23-24 Kasım’da İstanbul’da anılacak

Pembe Hayat Derneği ve SPoD LGBTİ+ Derneği, 23-24 Kasım’da İstanbul’da nefret suçu mağdurlarını anma etkinlikleri düzenleyecek.

Fotoğraf: Twitter

Geçen yıl Ankara’da düzenlenmek istenen 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Haftası Etkinlikleri, ikinci gününde valilik tarafından yasaklanmıştı.

Reklam

Valilik, kentte tüm LGBTİ etkinliklerini de yasaklayınca anma haftasının bu yıl İstanbul’da düzenlenmesine karar verildi.

Pembe Hayat Derneği’nin SPoD LGBTİ+ Derneği’yle işbirliğiyle yapacağı etkinliklerin kapanışı 24 Kasım’da ‘Kader diyemezsin!’ isimli partiyle olacak.

Reklam

Diğer etkinlikler ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Anma haftası kapsamında her yıl, Ankara Eryaman’da 2008’de pompalı tüfekle öldürülen Dilek İnce anısına Dilek İnce Nefret Suçları Onur Ödülü adıyla ödüller veriliyor.

Bu yılki ödüller 20 Kasım’daki törenle sahiplerini bulacak

SON HABERLER

Yeni İrlanda edebiyatı: Kim bu yazarlar?

İrlandalıların ulusal niteliklerini İngilizlikten ayırıp ortaya çıkartırken nasıl İngilizce’nin en iyi örneklerini ve yapıtlarını verebilecek kadar mükemmelleştiklerini anlayabilir miyiz?

Farkında mısınız, seçmeniniz sandığa gitmeyebilir!

Muhterem okur, yeniden kendimize gelmenin, moral bulmanın, ipin ucunu bırakmamanın yolu, hepsi birbirinden kof ve tutucu partilere “Yeter” diyebilmekten geçiyor. Yeter ey kasaba siyasetçileri, rantçı ve fırsatçı arkadaşlar, yeter! Bize, bizim vergimize, bizim oyumuza, bizim onayımıza muhtaçsınız. Bizim size ihtiyacımız yok, sizin bize var. Yurttaşa, seçmeninize, hatta seçmeniniz olmayana kulak vermek zorundasınız. Aksi halde, tez zamanda silinip gideceksiniz…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...