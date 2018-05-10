Nefes nefese final: Fenerbahçe’yi 3-2 yenen Akhisarspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Diyarbakır Stadyumu’nda Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta Akhisarspor, Miguel Lopes’in 32. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

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Sarı lacivertliler, 56’ncı dakikada Fernandao ile skora dengeyi getirdi.

Akhisarspor, 69’da Sissoko’nun golüyle bir kez daha öne geçerken, 81’inci dakikada Barbosa ile farkı ikiye çıkardı. 86’ncı dakikada Josef’in golüyle Fenerbahçe farkı bire indirdi.

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Altı dakika uzatılan maçın son anlarında başka gol olmayınca Akhisarspor tarihinin ilk Türkiye Kupası’nı kazandı.

Şampiyon Akhisarspor, kupanın yarı finalinde Galatasaray’ı elemişti.