Nefes borusuna salatalık kaçması sonucunda hayatını kaybeden Ateş bebek toprağa verildi

Muğla’nın Ula ilçesinde, nefes borusuna salatalık kaçması sonucu yaşamını yitiren sekiz aylık Ateş bebek gözyaşları arasında toprağa verildi. 10 yıllık tedavinin ardından kucağına aldıkları oğullarını kaybeden baba Mustafa Bulut ve anne Fatma Bulut cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Fotoğraf: DHA

Perşembe akşamı, 10 kez tüp bebek tedavisi gören marangoz ustası Mehmet Bulut (41) ile 13 yıllık kuaför eşi Fatma Bulut’un (33) oğulları Ateş’in yemeye çalıştığı salatalık parçası nefes borusuna kaçtı. Ateş’in morardığını fark eden çift sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve giden ekipler, ilk müdahalenin ardından bebeği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ateş bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Ateş Bulut’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve Ula Şehir Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailenin yanı sıra siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ailenin yakınları katıldı.