Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, dün sabah kahvaltı yaparken yediği salatalık nefes borusuna kaçan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
İHA’nın haberine göre Taşkıran köyünde yaşayan Caner Tekin, salatalık nefes borusuna kaçınca nefes alamaması sonuncunda yere yığıldı. Ailesi 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Tekin, evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, askeri helikopterle onu Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Oradan da Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne götürülen Tekin hayatını kaybetti.