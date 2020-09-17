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Yaramazlara biraz batar!

Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, dün sabah kahvaltı yaparken yediği salatalık nefes borusuna kaçan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İHA’nın haberine göre Taşkıran köyünde yaşayan Caner Tekin, salatalık nefes borusuna kaçınca nefes alamaması sonuncunda yere yığıldı. Ailesi 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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Tekin, evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, askeri helikopterle onu Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Oradan da Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne götürülen Tekin hayatını kaybetti.

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