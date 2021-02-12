Nefes borusuna havuç kaçan bebek, 112 personelinin tarif ettiği ‘Heimlich’ manevrası sayesinde kurtuldu

Aksaray’da, nefes borusuna havuç kaçan yedi aylık Aysima bebek, 112 Çağrı Merkezi’ndeki personelin telefonla tarif ettiği ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Küçük Bölcek Mahallesi 2679. Sokak’ta oturan anne Melike Ok, bebeği Aysima’nın nefes almakta güçlük çektiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

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Çağrıya yanıt veren Acil Tıp Teknisyeni Şirin Taşdemir, Ok’u yönlendirerek ‘Heimlich’ manevrası yapmasını sağladı. Bebek Aysima’nın boğazına kaçan havuç çıkarıldı.

Bu sırada eve giden 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin sağlık durumunu kontrol etti.

Aysima bebeği ve annesini evinde ziyaret eden acil tıp teknisyeni Taşdemir, acil durumlarda sakin kalmanın ve yapılacak müdahalenin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

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‘İkincide nefes almaya başladı’

Taşdemir şunları söyledi: “Çağrıyı aldığımda anne çok panikti, çocuğunu boğazına havuç kaçtığını söyledi. Ona ‘Heimlich’ manevrasını tarif ettim. Anne talimatlarımı yerine getirdi ve ilk parça çıktı. ‘Çocuğun sesi geliyor mu’ diye sorduğumda, ‘Gelmiyor’ dedi. Manevrayı tekrar yapmasını istedim. İkincide nefes almaya başladığını söyledi. Ağlama sesini de duydum. Ondan sonra adresini alarak sağlık ekibi yönlendirdim. Ekipler yolda iken tekrar anneyi arayarak bebeğin durumu hakkında bilgi aldım.”

Anne Ok ise olay anında çok zor durumda kaldığını, ne yapacağını bilemediğini, hemen 112 Acil Servisi ekiplerini aradığını belirterek şöyle devam etti: “Görevli yapılması gereken ilk yardım müdahalesini bana anlattı, ben de hemen bebeğime uyguladım. Sağlık görevlisinin ikinci defa aynı şekilde uygulaması yönündeki yönlendirmesiyle tarif edilen yöntemi tekrar yaptım. Havuç parçaları çıktı ve bebeğimin nefes almaya başladığını gördüm. Sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Onlar olmadığı sürece biz de var olamayız. Çocuğum ölebilirdi. Onların tarifi ile çocuğum kurtuldu. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum.”