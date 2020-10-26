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Yaramazlara biraz batar!

Nefes borusuna ekmek kaçan iki yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, nefes borusuna ekmek kaçan iki yaşındaki Zeynep Karakolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

Gölcük Merkez Mahallesi’nde yaşayan Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin kızları Zeynep Karakolcu, 18 Ekim günü yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek kaçtı.

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Aile, nefes almakta zorlanan kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan Zeynep, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

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