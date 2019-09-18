Nedret Ersanel: Zirve bildirisinin dört ve özellikle beşinci maddesi ABD’ye tokattır

Soçi platformunun Çankaya’da gerçekleşen 5’inci zirvesi üreteceği sonuçlarla çok konuşulacak. Amerikan hegemonyasına itirazın geniş coğrafyalara yayılmasının ilk somut adımı olarak tarihe geçebilir…

Zirve bildirisinin dört ve özellikle beşinci maddesi ABD’ye tokattır.

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4. “(Devlet Başkanları), Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu ele almışlar, bu bölgede güvenlik ve istikrarın ancak ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sağlanabileceğini vurgulamışlar ve bu doğrultuda çabalarını koordine etmede anlaşmışlardır”…

Açık biçimde ABD’ye ‘çek-git’ demektir ama asıl, gitmezse Amerika’yı atmanın yolları üzerinde birlikte çalışacaklarını söylemeleridir.

Nedret Ersanel’in yazısı