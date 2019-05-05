Nedret Ersanel: Türkiye komisyon kurarsa S-400’lerin gelişi ertelenebilir

Ankara’nın S-400’ler ile F-35’ler arasında bir ‘alış-veriş’ olup-olmayacağının tespiti için araştırma komisyonu kurulması yönünde ABD’ye götürdüğü teklifin, füzelerin gelişini erteleyecek bir tür ‘havale etme’ olduğuna ilişkin spekülasyonlar artıyor…

ABD ve Rusya komisyon teklifine yani iddialar doğru ise S-400’ler meselesinin zamana yayılması anlamına gelebilecek teklifine sıcak bakıyorlar. Soğuk bakanlar Washington’daki kimi güç odakları… Devam edelim… Daha önce S-400’lerin alınabileceği yönündeki Ankara’nın tezine destek veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yarın bir Türkiye ziyareti yapacağı duyuruldu. Bu da komisyonda bulunacak ‘NATO temsilcileri’nin işareti sayılabilir mi?..

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Nedret Ersanel’in yazısı