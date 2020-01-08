Nedret Ersanel: Oyuncu değişikliği; Rusya çıkar, İngiltere girer

ABD Irak’ta temel çizgileri yeniden çizdi ve Tahran’ın bu yeni normali sindirmesini bekliyor. İran’ın cevabı ne olacak?

Misillemenin ayarları var. Ve bunun ince kurulması gerekiyor. ABD korkmuyor sanılmasın, korkuyor. Çünkü burada tartılacak olan, İran’ın on yıllar içinde tüm bölgeye ‘döşediği’ asimetrik gücünün ağırlığıdır…

Reklam

Cevabın tonu, İran ve Çin’in alacağı pozisyon ile de ilgilidir. Türkiye’nin Fransa-Almanya-Rusya ile birlikte yaptığı dörtlü zirvenin yeni formatı da öyle: Türkiye-Fransa-Almanya-İngiltere!..

Bakalım ‘bugün’ Putin ne söyleyecek!

Nedret Ersanel’in yazısı