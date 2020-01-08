Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nedret Ersanel: Oyuncu değişikliği; Rusya çıkar, İngiltere girer

ABD Irak’ta temel çizgileri yeniden çizdi ve Tahran’ın bu yeni normali sindirmesini bekliyor. İran’ın cevabı ne olacak?

Misillemenin ayarları var. Ve bunun ince kurulması gerekiyor. ABD korkmuyor sanılmasın, korkuyor. Çünkü burada tartılacak olan, İran’ın on yıllar içinde tüm bölgeye ‘döşediği’ asimetrik gücünün ağırlığıdır…

Reklam

Cevabın tonu, İran ve Çin’in alacağı pozisyon ile de ilgilidir. Türkiye’nin Fransa-Almanya-Rusya ile birlikte yaptığı dörtlü zirvenin yeni formatı da öyle: Türkiye-Fransa-Almanya-İngiltere!..

Bakalım ‘bugün’ Putin ne söyleyecek!

Nedret Ersanel’in yazısı

SON HABERLER

Demirtaş: Yargılanmamın nedeni Erdoğan’ın siyasi emelleri

HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve tahliye kararı çıkan ana davanın duruşmasına SEGBİS’le katılarak “Şu anda şu duruşma salonunda olmamızın nedeni bir yargılama değil, iktidarın ve özellikle de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi emellerinin gerçekleşmesi amacıyla, önünün açılması için yapılmış çalışmalardan biridir” dedi.

Adana’da çığ: Bir ölü, bir kayıp, iki yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, çığda bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı, bir kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...