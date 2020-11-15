Nedret Ersanel: İngiliz istihbaratının Ankara ziyareti

Medyaya yansıyan şu kadar; “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiliz dış istihbarat servisi MI6’nın yeni başkanı Richard Moore ile görüştü. (…)

Malûm, Moore, Birleşik Krallık’ın eski Türkiye Büyükelçisi. MI6’in başına geçişi, Türkiye olası etkisi hayli konuşulmuştu. Moore’un başka görüşmeleri de oldu mu? Mesela, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’la görüşme imkânı buldu mu? (…)

Reklam

Efsanevi İngiliz istihbarat servisinin Türkiye ziyareti bu konjonktürün “çekiciliğine” kapılmış olabilir mi? Biden’ın kazanması ile ortaya çıkan yeni durumla paralel/uyumlu “değişmez Rusya düşmanlığının” girişimi olabilir mi? (…)

Bakalım İngiltere ve Türkiye’nin, ‘güvenlik ve dış politika alanındaki işbirliği’ arayışları nasıl sonuçlanacak?..

Nedret Ersanel’in yazısı