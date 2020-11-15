Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nedret Ersanel: İngiliz istihbaratının Ankara ziyareti

Medyaya yansıyan şu kadar; “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiliz dış istihbarat servisi MI6’nın yeni başkanı Richard Moore ile görüştü. (…)

Malûm, Moore, Birleşik Krallık’ın eski Türkiye Büyükelçisi. MI6’in başına geçişi, Türkiye olası etkisi hayli konuşulmuştu. Moore’un başka görüşmeleri de oldu mu? Mesela, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’la görüşme imkânı buldu mu? (…)

Reklam

Efsanevi İngiliz istihbarat servisinin Türkiye ziyareti bu konjonktürün “çekiciliğine” kapılmış olabilir mi? Biden’ın kazanması ile ortaya çıkan yeni durumla paralel/uyumlu “değişmez Rusya düşmanlığının” girişimi olabilir mi? (…)

Bakalım İngiltere ve Türkiye’nin, ‘güvenlik ve dış politika alanındaki işbirliği’ arayışları nasıl sonuçlanacak?..

Nedret Ersanel’in yazısı

Reklam

SON HABERLER

Osman Baydemir, beş yıl sonra açıkladı: HDP, Erdoğan’a koalisyon teklif etmiş

HDP, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a şu teklifi iletmiş: Çözüm sürecinin devam etmesi şartıyla, AKP-CHP koalisyonuna veya AKP azınlık hükümetine destek veririz. Bunlar olmazsa hiçbir bakanlık pazarlığı yapmadan, yeni Anayasa ve çözüm süreci şartıyla, birlikte koalisyon kurabiliriz.

Soyer: 11 bin 168 aile evinden oldu

İzmir depreminin üzerinden geçen 15 günün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘şeffaf yönetim anlayışı gereği’ son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Suça sürüklenen hakim ve savcılar…

Kısa Türkiye yargısı tarihinden görülmektedir ki suç soruşturması için oluşturulmuş konumlar bazı dönemlerde bizzat suçun taşıyıcısı haline gelmekte. Bu da Türkiye yargısının bir laneti ve trajedisi olsa gerek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...