Nedret Eransel: ‘Kanal İstanbul’ açıklaması Libya uzlaşısından müstesna olabilir mi?

Türkiye’nin ‘akıl çapı’nı hâlâ anlamıyorlar, hayret…

Akut muhaliflerden en azından ben ümidi kestim. Fakat, Ankara hükümetini destekleyenlerin dahi meseleyi ‘ilk akla gelenler’ irtifasından görmeleri, görmelerine imkân verilmesi Türkiye’ye haksızlık!

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‘Oyun kurma/oyun bozma’ metaforunun müellifi olarak tekrar sormak zorundayız; Türkiye’nin yaptığını anladınız mı?

İyi o zaman;

TANAP ve Türk Akımı ile bunun Bakü ve Moskova ortakları, Libya anlaşmasından bağımsız olabilir mi?

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‘Kanal İstanbul’ açıklaması Libya uzlaşısından müstesna olabilir mi?

Almanya-Fransa-İngiltere-Türkiye toplantısı Ankara-Trablus mutabakatından gayrı olabilir mi?

‘Tren’, Gürcistan, Bakü dengeleri, Libya anlaşmasından, anlaşmanın ‘diğer ayakları‘ndan ayrı olabilir mi?

Hele hele, NATO Zirvesi’nin zamanlamasına oturması tesadüfi veya Yunanistan’ın kudurmuş gibi meseleyi Londra’ya taşıyacağı bilindiği halde Ankara tarafından ıskalanmış olabilir mi?

Nedret Eransel’in yazısı