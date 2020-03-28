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Yaramazlara biraz batar!

Nedimeler – Velázquez

Nedimeler – Velázquez

Barok dönemde özgün eserler üreten İspanyol ressam Diego Velázquez’in, kral IV. Philip’in sarayını resmettiği 1656 tarihli tablosu.

Velázquez, bir tablosunun önünde kendisini resmediyor. Resmin odak noktasında yapıldığı dönemin prensesi duruyor. Etrafındakiler ise saray halkı ve hizmetkarlar. Prensesin arkasında bir ayna ve aynadan yansıyan kral ve kraliçe görülüyor.

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Velázquez’in elindeki tuvalde, kullandığı renklerin ham halleri görülüyor. Yani Velázquez, paletin resmini yaparken de yine kendi paletindeki renkleri kullanıyor.

Resimdeki figürlerin doğal duruşları ve birbirleriyle olan ilişkileri, sarayın içindeki günlük hayatı anlatıyor.

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