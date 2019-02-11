Nedim Türkmen: Şirketler bankalara yem edilerek iflas ettiriliyor

Konkordato müessesesinde, 7155 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerden sonra, yukarıda yer alan karara paralel kararlar çıkıyor.

Konkordato talep edip;mahkemeden geçici mühlet alanların sayısı yok denecek kadar azaldı. Daha önce 3 ay geçici mühlet alanların büyük çoğunluğunun ilk duruşmada iflaslarına karar veriliyor. Mevsim kış olmasına rağmen şirketler sonbahar yaprakları gibi dökülüyor. İflasın ertelemesi müessesindeki ‘borca batık olma’ şartı, yerine ikame edilen konkordato müessesinde aranmamasına rağmen yukarıdaki karara konu şirket gibi borca batık olmayan bir sürü şirket son değişikliklerden sonra bankalara yem edilerek iflas ettirildi, binlerce işçi işsiz kaldı.

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Nedim Türkmen’in yazısı