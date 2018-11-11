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Yaramazlara biraz batar!

Nedim Türkmen: Fahiş zam, daha çok vergi mi?

Fahiş zam yapan sektörler ve firmalar bellidir. Bu firmalara, maliyeciler gönderilsin ve stok maliyetleri ile satış fiyatı arasındaki fark nedeni ile vergiler nasıl ödeniyor tek tek kontrol edilsin.

Fahiş zammın vergisi tam ve eksiksiz ödeniyor ise sorun yok. Fahiş zam yapanlar ithalatçı firmalar ise ve bunların ithalat bedelleri ile ilgili döviz cinsinden ciddi borçları söz konusu ise; kur artışları nedeniyle büyük bir kur farkı zararları oluşmuştur.

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Ortaya çıkan bu kur farkı zararı nedeniyle, 50 TL maliyetli bir malı 150 TL’ye satması durumunda doğacak olan kâr nedeniyle, çok büyük kur farkı zararı oluştuğu için kurumlar vergisi ödenmeyecektir. Yani kısacası ithalatçılar kurun yükselmesi ile uğradıkları zararı fahiş zam yaparak tüketiciye ödetmeye çalışmaktadırlar.

Nedim Türkmen’in yazısı

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