Nedim Türkmen: Bankacılık lobisi konkordatoyu bitiriyor

Kim ne derse desin, bu ülkede gücü tartışılamayacak iki lobi var. Birincisi inşaat lobisi, diğeri ise bankacılık faiz lobisidir. Son 10 gündür bankacılık lobisi harekete geçti. Hem muhalefet hem de iktidar partisini, konkordatonun ekonominin çarklarını durdurduğu ve piyasayı tıkadığı söylemi ile sahaya sürdü. Sonra da gazetelerin en büyük reklam vericisi olarak, ekonomi sayfalarını harekete geçirdi. Bütün bu gelişmelerden sonra Meclis’e yasa teklifi sunuldu.

Getirilmek istenen düzenleme ile konkordato müessesesinden faydalanmak isteyen şirketlerin, konkordato teklifinin uygulanabilir olup olmadığı yönündeki taleplerinin sorumluluğu, bağımsız denetim şirketlerine veriliyor ve bu düzenleme ile adeta konkordatonun uygulanması olanaksız hale getiriliyor.

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Nedim Türkmen’in yazısı