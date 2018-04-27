Nedim Şener: Uğur Dündar’dan Erbakan düşmanı yaratmaya çalışanları hayretle izliyorum

Kulaklarımla duymasam neredeyse ben de inanacağım; Uğur Dündar’dan neredeyse bir Erbakan düşmanı yaratmaya çalışanları hayretle izliyorum. Oysa rahmetli Erbakan ile 2010 yılında karşılıklı saygı dolu diyaloglarına kulaklarımla şahit oldum.

Biliyorsunuz, bence hakkı yenmiş efsane siyasetçilerinden Necmettin Erbakan adına düzenlenen “Necmettin Erbakan Ödülleri 2018” törenine usta televizyoncu Uğur Dündar da katıldı. Dündar törende Medya Dalı’ndaki ödülü gazeteci Ruşen Çakır adına gazeteci İrfan Bozan’a takdim etti.

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O andan itibaren özellikle sosyal medya üzerinden büyük bir linç kampanyası başladı.

Oysa Uğur Dündar, onu linç etmeye kalkanların yüzüne bakmadığı dönemde Necmettin Erbakan ile son ropörtajı yapan ona ekranı açan televizyoncuydu.

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Nedim Şener’in yazısı