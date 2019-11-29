Nedim Şener: ‘Saray’a çıkan CHP’li’ olayı kime yaradı?

Birçok kişi, CHP’de karışıklık çıktığı için bu olayın AKP’nin işine yaradığını yazdı, söyledi. Hatta CHP sözcüsü soruyu değiştirerek şöyle sordu: “Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır?”

Sizce bir CHP’li, CHP yönetiminden birileri bir başka CHP’liye kumpas kurdu diye kızıp, küsüp AKP’ye oy verir mi? Ancak gelinen nokta şu; bu durum ne Kılıçdaroğlu’na ne baskılar karşısında susmayı tercih eden Muharrem İnce’ye ne de AKP’ye yaradı. Bir tek şeye yaradı; halk, gazetecisinden, siyasetçisine yalanı, yalancıyı ve gerçeği söyleyenleri gördü. Bu artık gerçek ile yalanın savaşı…

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Hangisinin kazanacağını zaman gösterecek…

Nedim Şener’in yazısı