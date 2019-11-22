Nedim Şener: O isim, ‘Saray’ın adamı’ damgasını yiyecekti

9 Kasım günü CHP’li çok önemli bir isim Saray’a, Erdoğan’ın huzuruna çıkmış, Erdoğan da CHP’li isme, “Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!” şeklinde sözler söylemiş. Rahmi Turan, “Saray’a yakın” kaynağının, Saray’a çıkan CHP’linin ismini de verdiğini ancak o CHP’li ismi aramasına rağmen ulaşamadığı için isim açıklamayacağını yazmış. Yazıda haberciliğin “5N” kurallarını karşılayan unsurlar var; Ne, Nerede, Nasıl, Niçin ve Ne Zaman…? Peki haberin öznesi yani “1K” unsuru? İşte o yok. Yani “Saray’a çıkan o CHP’li kim?” sorusunun cevabı yok. (…)

Yani bu yalanlanan habere ‘Doğru’ diyen bir Rahmi Turan bir Kılıçdaroğlu kaldı. Benim öğrendiğim, bu yalan konu başka gazetecilere de aktarılmış. Hatta Saray’a çıkan CHP’li olarak “Muharrem İnce” ismi kulaklara fısıldanmış. Tablo şu; yazı, içeriği itibarıyla tam bir operasyon kokuyor. Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkacak her kim olursa olsun, ‘Saray’ın adayı’ damgasını yiyecek.

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Nedim Şener’in yazısı