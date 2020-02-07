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Yaramazlara biraz batar!

Nedim Şener: FETÖ’nün siyasi ayağını merak eden oy verdiği partiye baksın

İktidar ve muhalefet işbirliği yapacağına, FETÖ üzerinden birbirlerini yıpratma peşinde. Çok şanslı bu FETÖ. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un açıklamaları ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasını bu kez ciddi olarak alevlendirdi. FETÖ’cüler köşeden olup biteni keyifle izliyor.

(‘FETÖ’) Bugün istisnasız her partide bir şekilde ilişki kurduğu kişiler vardır. Büyük bölümü bunun farkında bile değil. FETÖ’nün felsefesi ‘Her yerde olamazsan hiçbir yerde değilsin’ şeklindedir. Bunun tercümesi şudur: FETÖ’nün siyasi ayağını merak eden oy verdiği partiye baksın.

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Nedim Şener’in yazısı

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