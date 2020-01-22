Nedim Şener: FETÖ ile mücadelede simgeleşen Tümamiral Yaycı istifa noktasına gelmiş

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadelede simgeleşen isimlerden birisi olan, uygulamaya soktuğu FETÖMETRE kriterleri ile Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere TSK bünyesinde binlerce FETÖ üyesini ortaya çıkaran, en son “mavi vatan” kavramıyla Akdeniz’i yeniden Türkiye’nin gündemine sokan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, emeklilik veya istifa noktasına gelmiş.
SON HABERLER
Karakolda avukatı darp eden komisere hapis ve para cezası
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bir avukatı darp edip silah çeken, daha sonra ayrımcı sözler sarf ettiği öne sürülen komisere hapis ve para cezası verildi.
Yargıtay’dan ‘Nişanyan davası’nda düşünce özgürlüğüne ‘ihtimal’ sınırı
Yargıtay, yazar Sevan Nişanyan’ın Muhammed peygambere yönelik aşağılama içeren ifadeleri nedeniyle yerel mahkemenin verdiği 13 buçuk ay hapis cezasını onadı.
Rus ajansının iddiası: S-400 anlaşmasında ‘teknoloji transferi’ yok
Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı Rusya ile yaptığı anlaşmada ‘teknoloji transferi’nin yer almadığı öne sürüldü.
Çavuşoğlu: Libya’da Hafter askeri, Türkiye siyasi çözüm istiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da Haftar siyasi çözüm mü istiyor, askeri çözüm mü? Haftar’ın şu ana kadarki tutumu askeri çözüm istediğini gösteriyor” dedi.
İcra takip elemanı yanında çalıştığı avukatı 828 kez dolandırmış
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir icra takip elemanı, özel bir bankanın icra işlemlerini yürüten hukuk bürosunu sahte tahsilat makbuzuyla 828 kez dolandırdı. Avukat, dokuz ayda 200 bin lirayı zimmetine geçiren icra takip elemanından şikayetçi oldu.