Nedim Şener: FETÖ ile mücadelede simgeleşen Tümamiral Yaycı istifa noktasına gelmiş

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadelede simgeleşen isimlerden birisi olan, uygulamaya soktuğu FETÖMETRE kriterleri ile Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere TSK bünyesinde binlerce FETÖ üyesini ortaya çıkaran, en son “mavi vatan” kavramıyla Akdeniz’i yeniden Türkiye’nin gündemine sokan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, emeklilik veya istifa noktasına gelmiş.

Nedim Şener’in yazısı