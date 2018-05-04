Nedim Şener: Bahçeli’nin FETÖ’yü tanımadığını da görmüş olduk

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Evet, Devlet Bahçeli’nin bu sözleri tartışıldı ve insanlar ilk tepki olarak adayların ihtiyacı olan 100 bin imzayı tamamlamak için seferber oldular. Eğer amacı bazı adayların 100 bin imzayı toplamasını engellemek, imza atanları korkutmak ise ters teptiğini görmesi gerekir.

İkincisi, Bahçeli’nin FETÖ’yü tanımadığını da görmüş olduk; çünkü örgüt deşifre olmuş elemanını ne aday, ne aday adayı yapar ne imza kampanyalarına katılmasına izin verir. FETÖ hep beklenmedik yerden vurur. Evet, muhalefeti kullanır ama kripto unsurlarını hep iktidarın yakınında tutar. FETÖ ile mücadele ciddi iştir ve aklına her gelen söylenmez.

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Nedim Şener’in yazısı