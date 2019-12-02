Nedim Şener: Almanya FETÖ’yü koruyor

Alman dış istihbarat kurumu Federal Haberalma Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahn, 15 Temmuz sonrası Türkiye’deki darbe girişiminin arkasında FETÖ yapılanmasının bulunduğuna ikna olmadığını açıklamıştı. Türk İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Alman yetkililerle her görüşmesinin birinci maddesini hep FETÖ oluşturdu. Dosyalar verdi, adreslerden araç plakalarına kadar hepsi bildirildi.

Kimi Alman yetkilileri Türkiye’nin sahip olduğu detaylar karşısında söyleyecek söz bulamadı. “Adil Öksüz, Almanya’da değil” diyen tek yetkili olmadı. Peki Almanya neden FETÖ’yü bu kadar koruyor? Çünkü FETÖ, esas olarak Amerikan istihbaratı tarafından desteklenen bir örgüt.

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Almanya da bu bağlamda FETÖ’yü koruyor, topraklarında FETÖ’nün her türlü faaliyetine destek oluyor.

Nedim Şener’in yazısı