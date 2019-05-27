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Yaramazlara biraz batar!

Nedim Şener: 15 Temmuz’da 27 Mayıs’ı örnek aldılar

Türk milleti 15 Temmuz gecesi, FETÖ’cülerin planlarının sızdığını düşünmesi nedeniyle 6 saat erkene çekmek zorunda kaldıkları ve aslında 16 Temmuz 2016 Saat 03.00’te başlayacak darbeyi önledi. Darbe 03.00’te başlasaydı kesinlikle başarılı olur, FETÖ’cüler 250 değil Mısır’daki gibi 6 bin ya da daha fazla sayıda insanı öldürme pahasına amaçlarına ulaşırdı.

Bunu hatırlatmamın nedeni Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin 59’uncu yıldönümü olması. 16 Temmuz darbesini planlayan FETÖ’cüler de askeri hiyerarşi dışında hareket eden 27 Mayıs darbecilerini örnek almıştı…

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Nedim Şener’in yazısı

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