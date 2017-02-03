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Yaramazlara biraz batar!

Nedeni ‘yoğun tepkiler’: Uber’in kurucusu, Trump’ın danışma kurulundan ayrıldı

 

Akıllı telefonlar için üretilen taksi uygulaması Uber’in kurucularından Travis Kalanick, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlığı görevinden ‘yoğun tepkiler’ nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre Kalanick, kararını önce çalışanlarıyla paylaştı: “Kurula katılmam başkana destek anlamına gelmiyordu ama ne yazık ki tamamıyla öyle anlaşıldı.”

Kalanick’in danışmanlık görevine gelmesi üzerine Uber çalışanları patronlarını eleştirmişti.

Sosyal medyada ‘deleteuber’ (Uber’i sil) etiketiyle başlatılan kampanya sonrası şirket, uygulamayı telefonlarından silen kullanıcılarına e-posta yoluyla ulaşarak, ‘endişelerini paylaştığını’ açıklamış, yasaktan etkilenen sürücülere destek olacağı sözünü vermişti. Firma, bunun için de 3 milyon dolarlık bir fon oluşturulduğunu açıklamıştı.

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