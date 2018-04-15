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Yaramazlara biraz batar!

Nedeni bilinmiyor: Teşvikiye Camii’nde yangın

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İstanbul’da Şişli’de bulunan Teşvikiye Camii’nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Kısa sürede söndürülen yangın cami içerisinde hasara neden oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

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Tarihi

1794-1795 yıllarında 3. Selim’in buraya inşa ettirdiği mescidin yerine Sultan Abdülmecid tarafından 1854’te yaptırıldı. Padişahın gezileri sırasında namaz kılması için yapılan ahşap mescit, Nişantaşı’nın o zamanlar boş olan arazisindeki ilk binasıdır. Zamanla ihtiyaca cevap veremeyen mescide yapılan eklemelerle bugünkü Teşvikiye Camii’nin temelleri atıldı.


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