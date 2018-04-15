Nedeni bilinmiyor: Teşvikiye Camii’nde yangın

İstanbul’da Şişli’de bulunan Teşvikiye Camii’nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın cami içerisinde hasara neden oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

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Tarihi

1794-1795 yıllarında 3. Selim’in buraya inşa ettirdiği mescidin yerine Sultan Abdülmecid tarafından 1854’te yaptırıldı. Padişahın gezileri sırasında namaz kılması için yapılan ahşap mescit, Nişantaşı’nın o zamanlar boş olan arazisindeki ilk binasıdır. Zamanla ihtiyaca cevap veremeyen mescide yapılan eklemelerle bugünkü Teşvikiye Camii’nin temelleri atıldı.