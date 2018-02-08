Nedeni bilinmiyor: Spotify, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı

Dünyanın en büyük online müzik platformu Spotify, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı.

Hürriyet’ten Ahmet Can’ın haberine göre, Spotify Türkiye haberi doğruladı.

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Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor.”

Şirkete yakın kaynaklar Spotify’ın Türkiye operasyonlarını bölge ülke temsilciliklerine bağlayacağını aktardı.

Yeniden yapılandırma çerçevesinde Türkiye ekibi çalışmalarını söz konusu bölge ülkelerin çatısı altında sürdürecek. Plak şirketleri ve sanatçılarla olan iletişimde bu şekilde sürdürülecek.

Spotify, 10 kişilik bir ekiple yola çıktığı Türkiye ofisini 2013 yılında Levent’te açmıştı.