Neden Şener: Trump’ı Türkiye politikaları konusunda ciddiye alan var mı?

Çok ciddi bir soru soracağım; aranızda ABD Başkanı Trump’ı Türkiye politikaları konusunda ciddiye alan var mı? “Suriye’den çekiliyoruz” açıklaması yapmasına rağmen yöneticisi olduğu Beyaz Saray’ın basın ofisi tarafından kaç kez yalanlandı sayısını ben unuttum. “Suriye’de (terör örgütü PKK/YPG’ye) artık silah göndermeyeceğiz” demesine rağmen kaç bin TIR silah gönderildi sayısını bilmiyorum. Suriye operasyonunun Amerika’ya günlük maliyeti 25 milyon dolar….

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı basın toplantısında, Trump ile görüşmesinde ele alınan S-400 ve ABD’nin yaptırımları konusunda açıklama yaparken, “Yaptırımlar konusunda Trump, bugün de açıklama getirdi, böyle bir şeyin olmayacağını kendisinden dinlemiş olduk…” Şimdi başta sorduğum soruyu tekrar edelim; bırakın, Pentagon’u, CIA’yi, Dışişleri’ni, ABD savaş lobilerini, İsrail’i, Amerikan kurulu düzenini, başında olduğu Beyaz Saray’ın basın ofisinin ikide bir yalanladığı Trump’ı ciddiye alan var mı?

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Nedim Şener’in yazısı