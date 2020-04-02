Neden elimizi yüzümüze götürüyoruz? Engel olmak için ne yapabiliriz?

Corona virüsünün bulaşmasını engellemek için en sık yapılan uyarılardan biri elimizi yüzümüze sürmemek. Çünkü elde virüs varsa yüze sürmek virüsün üst solunum yoluna bulaşmasına yol açıyor.

Fotoğraflar: BBC

‘American Journal Of Infection Control’ adlı yayın organında 2015’te yayınlanan bir araştırmaya göre enfeksiyon kapmanın nasıl engelleneceği konusunda eğitim verilen tıp öğrencileri bile bir saatte 23 kez elini yüzüne götürdü.

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BBC, psikolog Natasha Tiwari’ye neden elimizi bu kadar sık yüzümüze götürdüğümüzü ve buna nasıl mani olacağımızı sordu.

“Elimizi yüzümüze götürüyoruz çünkü bu bizim DNA’mızın bir parçası. Ana rahminde elimizi yüzümüze götürmeye başladığımızı biliyoruz” diyen Tiwari’ye göre, “Elini yüzüne götürme, hastalık kapacaksın” demek aslında insan doğasına tamamen aykırı bir şey.

Eli yüze götürmenin sakinleştirdiğini söyleyen Tiwari, insanoğlunun üzüldüğünde, şaşırdığında, çaresiz kaldığında, kaşındığında ve daha birçok durumda elini alnına, çenesine, başına, burnuna götürdüğünü anımsatarak şöyle devam ediyor: “Yüzümüzün belirli yerine dokunduğumuzda bazı basınç noktalarını aktif hale getiriyoruz. Bunun sonucunda da parasempatik sinir sistemini aktif hale geliyor ve iç dünyamızın sakinleşmesini sağlıyor. Aynı şeyi kedi ve köpeklerde de gözlemliyoruz. Çocuklar da anne-babalarından gördüğünü taklit ediyor.”

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Covid-19 salgını nedeniyle endişenin hakim olduğu bir ortamda insanların ‘sakinleşmeye’ her zamankinden çok ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Tiwari, “Bu yatışma ihtiyacı bilinçaltınızın elinizi yüzünüze götürmesine sebebiyet veriyor” diyor.

Eli yüze götürmeyi tamamen engellemenin, sıfıra indirmenin imkansız olduğunu vurgulayan Tiwari, sayının ancak ‘alışkanlıkları değiştirerek’ azaltılabileceğini söylüyor. Bu alışkanlıklardan biri lens yerine gözlük takmak, bir diğeri makyaj yapmaktan vazgeçmek.

Tiwari’nin önerileri arasında belki en önemlisi elleri kullanma biçimimize ‘ayar vermek’. Tiwari bu konudaki önerilerini şöyle anlatıyor: “Zor olsa da ellerimizi kullanış şeklimizi de değiştirebiliriz. Sürekli havaya kaldırmak ve iki eli açık tutmak yüze götürme olasılığını artırır. Bu nedenle iki elimizi parmaklar iç içe geçecek şekilde kavuşturmak ve kucağımızda tutmak çok etkili bir yöntem olacaktır. Böyle yaparsak yüzümüze götürme ihtiyacı duyduğumuzda farkına varmamız kolaylaşır. Elimizi kaldırıp yüzümüze götürürken daha çok bilincinde oluruz ne yaptığımızın. Ve, engellememiz kolaylaşır.”