Necmettin Erbakan’ın oğlu parti kuruyor: 2019 seçimlerine gireceğiz

Yeni parti kuracağını açıklayan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, 2019’daki yerel seçimlere gireceklerini söyledi.

DHA’nın haberine göre Manisa’da Erbakan Vakfı’nın düzenlediği iftar yemeğine katılan vakfın başkanı Fatih Erbakan, kuracakları partinin kongresini eylül ayında yapıp, 2019’daki yerel seçimlere girmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Erbakan şöyle konuştu: “Milletimize ve bütün insanlığa aynen Erbakan hocamızın bizlere öğrettiği gibi adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları, izzet ve onur sağlayabilmek için aynen Erbakan hocamızın yürüdüğü yoldan yürümek mecburiyetindeyiz. Erbakan hocamız tarafından bayrağı açılan bu hak davanın siyasi alanda hakkıyla temsil edilebilmesi için, aslına özüne uygun bir şekilde temsil edilebilmesi için gereken resmi adımları biran evvel atmak mecburiyetindeyiz. Erbakan hocamızın ortaya koymuş olduğu çizgiyi, duruşu muhafaza edip, yüz aklığıyla devam ettirmek, yeni nesillere aktarabilmek için gerekli adımları atmak mecburiyetindeyiz.”