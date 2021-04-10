Bilal Erdoğan’ın yeni misyonu: Dünyadaki kültürleri tekrar harekete geçirmek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan, yeni bir görev üstlenmiş: dünyadaki kültürleri tekrar harekete geçirmek.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) başkanı olarak ‘Geleneksel Sporların İhyası’ parolasıyla organize edilen ‘4. Etnospor Forumu’nda konuştu.

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Geleneksel sporlar için 2018 yılında yola çıktıklarını belirten Bilal Erdoğan şunları söyledi: “Baktığımız zaman çok güçlü endüstriyel destek alan, geliri olan bir dünya değildir. O yüzden yeteneklerimizi, güçlerimizi bir araya getirip geleneksel sporlar çevresinde birleşmeye odaklanmalıyız. Bu forum, geleneksel sporlar çerçevesinde kaynaklarımızı bir araya getirmek, tartışmalar yapmak, görüş birliğine varmak için büyük bir fırsat. Çevrim içi de olsa büyük bir fırsat olarak görüyorum. Etnospor sayesinde birleşerek gücümüzü artırma imkanını sahip olduğumuzu düşünüyorum.”

Bilal Erdoğan, hedeflerinin sadece geleneksel spor ve oyunları korumak, devam ettirmek olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı zamanda dünyadaki kültürleri tekrar harekete geçirme görevimiz de var. Bütün konuşmalarımda iletmek istediğim ortak bir misyonumuz var: Dünya farklılıkları ve çeşitli kültürleriyle birlikte çok renkli bir yer. Kültürden bahsederken müzikten, kıyafetten, spordan her şeyden bahsediyoruz. Bazı kültürlerin diğerlerine oranla çok daha güçlü olduğunu göz önünde bulundurursak diğerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının çok zor olduğunu görüyoruz. Geleneksel sporların hayata geçirilmesi, dünyanın renkli yapısını, farklı kültürlerin hayatta kalmasını sağlayacak bir şey.”

DEK Başkanı Bilal Erdoğan, aynı zamanda Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) yönetim kurulu üyesi, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) istişare kurulu üyesi.