Necef’te İran konsolosluğu önündeki eylemcilere Irak polisi müdahalesi: 80 yaralı

Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda Necef kentindeki İran Konsolosluğu önünde toplanan eylemcilere polisin müdahalesi etmesi sonucu 80 kişi yaralandı. Başkent Bağdat’taki gösterilerde ise iki kişi hayatını kaybetti.
Irak’ta 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke genelinde devam ediyor. Necef kentindeki İran konsolosluğu binası önünde toplanan eylemcilere, polis müdahale etti. Yerel medya, polisin müdahalesi sonucu 80 kişinin yaralandığını duyurdu.
Öte yandan, bugün başkent Bağdat’ta düzenlenen protestolarda, güvenlik güçlerinin müdahalesinde de iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
4 Kasım’da Iraklı protestocular, Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu’na saldırmıştı.