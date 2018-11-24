Necati Doğru: Zeka düzeyini gerileten bir eğitime saplanmışız

Ana okulundan ilk okul sona kadar çocukların zeka düzeyleri (IQ) düşüyor. Yani zeka düzeyini gerileten bir eğitime saplanmışız. (Bu tespitler benim değil Üstün Zekalılar Derneği’nin araştırması sonuçlarıdır) Nitekim 72 ülkede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında yapılan testin sonuçlarına göre Türk öğrenci, okuduğunu anlamada 50’nci sırada, matematikte 49’uncu, fende 52’nci olabiliyor. Öte yandan üniversite giriş sınav sonuçları açıklanıyor. Adaylar hem genel kütürde hem temel testte dökülüyorlar.

Özetle yeni Milli Eğitim Bakanı ‘kıyameti kucağında bulduğunu’ sadece açıklamış oldu.

100 gün geçti.

Ciddi adım görmedik.

Öğretmene gösterilen saygı Cumhurbaşkanı’ndan önce gelir diyen bir tavır ve bu inceliğe destek olacak bir eylem görmedik. Eğitimde kıyameti de öğretmenlerin durumunu da konuşmuyorlar.

Yalanı konuşuyorlar.

Doları iç ve dış düşmanlar bir oldu atak yaparak artırdı da… Soğanı depolarda stoklayanlar yükseltti de…

Bahçeli ile Erdoğan çöken ittifakı yeniden diriltti de…

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Necati Doğru’nun yazısı