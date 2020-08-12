Necati Doğru: Yunanistan Türkiye’nin dünyada içine düştüğü yalnızlıktan faydalanıyor

Ne olduğunu göreceğiz fakat ‘Yunanistan ile Savaş’ mı çıkıyor?

Dikkatli, deneyimli diplomatlar bu soruya “hayır” demekte ve Yunanistan’ın ‘Türkiye’nin dünyada içine düştüğü yalnızlıktan faydalanma’ fırsatçılığını kullandığını açıklamaktalar.

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Türkiye’yi Akdeniz’de sadece ‘Antalya Körfezine Hapsetmenin’ hesapları yapıldı. Mavi Vatan denizden kuşatılmış durumda. Yunanistan, yeni bir ‘deniz haritası çizmek’ için Türkiye’yi yalnız yakaladığını düşünüyor olmalı.

Gerçekten de Akdeniz’de Yunanistan’ın yanında Türkiye karşıtı bir geniş cephe oluştu. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Kıbrıs’ın Güneybatı Bölgesi’ne dün ulaştı. Türk hücumbotları araştırma gemimizi korumaya aldılar. Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyon Sözcüsü, “Doğu Akdeniz’de durum endişe verici. AB, Yunanistan’ın yanındadır” açıklamasını yaptı.

Niçin yapayalnız kaldı Türkiye?

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Necati Doğru’nun yazısı