Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Yılmak yok!

Mektup gönderen, telefon açan, duygularını paylaşan, görüşlerini bildiren, yazı yazan, TV’lerde destek konuşmaları yapan herkese, tanıdıklarıma, tanımadıklarıma, dostlarıma çok teşekkür ederim. Adaletin, yargıçların ve savcıların iktidara alet olmasını temiz vicdana sığdıramadıkları için bunun ‘bir leke sürme, korkutma, yıldırma, susturma davası’ olduğunu bilenlere de binlerce teşekkür ederim.

Biz bu ‘Fetullah Gülen karpuzunun içinde yetişenlerden korkup’ yılarsak, eğilirsek, susarsak demokrasiye, ilkelerimize, vatanımıza, halkımıza, geçmişte yazdığımız yazılara ihanet etmiş oluruz.

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Yılmak yok!

Korkmak yok!

Eğilmek yok!

Necati Doğru’nun yazısı

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