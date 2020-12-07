Necati Doğru: Yeni darbeci türü; muhalefete darbeci

Yeni darbeci türü:

Muhalefete darbeci!

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Seçimler yapılır.

Sandıklar açılır.

Halk o partilere ve onların başkan ile kadrolarına iktidar olacak kadar oy desteği vermez; muhalefette kalırlar.

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Muhalefet!

Seçimle gelir.

Bir sonraki seçime kadar iktidarı denetlemeye çalışır. İktidarın yalanını, yolsuzluğunu, hukuksuzluğunu, yiyiciliğini, kayırıcılığını ortaya çıkarır. Halk ise izler; muhalefeti inandırıcı bulur ve ülkeyi yönetebileceğine ikna olursa seçimle iktidar yapar. Halk güvenmezse tutar yine muhalefette bırakır, ya da seçim sandığına gömer, tabela partisi haline getirir.

Muhalefet seçimle gider.

Şimdi ne oluyor?

İktidar güçleri, komplo teorileri üretip muhalefete baskıyı artırıyorlar. “Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum” diyen hakimleri Yargıtay’a üye seçiyorlar. Organize suç örgütü kurmaktan hapse girmiş, afla çıkmış, muhalefet liderine “seni kazığa oturturum” diye tehdit mektubu yazıyor. Tehdit mektubu yazanı “dava arkadaşı” ilan edip, muhalefet liderini de “kazığa oturtulması gereken” vatan haini diye tarif ediyorlar.

Necati Doğru’nun yazısı