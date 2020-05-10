Necati Doğru: Yedek akçeler yendi, ekonomi çıkmaza girdi

“Hazine garantili ihale verici” ve “Yedek akçe yiyici” diye 2 ağır eleştiri, suçlama arka arkaya geldi. Hazine Bakanı ve Cumhurbaşkanı’nın damadı, dış para sahipleri yani kibarca adlarına “Uluslararası Yatırımcılar” denilen dünya finans kurtlarıyla oturmuş kendince umutlu görüşmeler yaparken ve “taze dış borç bulup, eski borçları kapatmaya” uğraşırken partisinin iki ağır eski topu; Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, birbirlerinden ayrı olarak seslerini yükselttiler.

Yedek akçeler yendi.

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Garantili ihale verildi.

Ekonomi çıkmaza girdi.

Döviz rezervi eridi.

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Bu yüzden dolar fırladı.

Dış düşman.

İç düşman.

Aramayın.

Necati Doğru’nun yazısı