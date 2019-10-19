Necati Doğru: Yandaşlar, yitik eşeğini türkü söyleyerek arayan Nasrettin Hoca gibi sevinç içinde

Bizim halk filozofu Nasrettin Hoca’nın hikayesine döndü:

Hoca eşeğini yitirmiş.

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Şükrediyor.

Türkü söylüyormuş.

Aman Hocam!

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Eşeğini kaybettin, türkü söylüyorsun, bu ne iş!

Ya üzerinde ben olsaydım!

Bizim iktidar yandaşı gazeteciler, yitik eşeğini türkü söyleyerek arayan Nasrettin Hoca gibi sevinç içindeler: Yaptırım gelecekti, anlaşma oldu. ABD yaptırımdan vazgeçti diye bir sevinç, bir mutluluk… Yaptırım maddelerini sayıp döküyorlar. Doğruysa içinde Cumhurbaşkanı ve ailesiyle ilgili yaptırımlar da varmış!

ABD’nin ne haddine!

Niçin bu yaptırımlar?

Diye soran yok, “yitirdiğimizi bulduk” diye türkü söylüyorlar. Buradan bir başarı öyküsü çıkartıyorlar.

Necati Doğru’nun yazısı