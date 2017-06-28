Necati Doğru: Vergilerimi geri istiyorum

Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Necati Doğru, su içsem vergi, elektrik faturasında, doğal gazda, benzinin içinde vergi, belediyeye selam versem vergi, pasaport yenilemeye kalksam vergi… Verdiğim vergiler bana hizmet olarak dönmüyor. Ankara vergilerimi toplayıp yiyen ve adamlarına yediren canavara dönüştü. Benim gibi vatandaşlardan toplanan vergilerle utanmaz, yalancı “Başbakanlık Müşaviri” beslendi, büyütüldü, semirtildi.

Ali İhsan Sarıkoca adlı bu utanmaz müşavir (danışman) orduya sızdırılmış Fetullah darbecilerine sivil imamlık yapan Adil Öksüz adlı ilahiyat doçentini jandarma karakolundan kurtarıp, tüymesine yardımcı oldu.

Vergilerimi geri istiyorum.

Necati Doğru’nun yazısı