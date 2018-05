Necati Doğru: Uyuyor, uyanıyor rüyasında FETÖ’cü görüyor

İktidarlar.

FETÖ’cü kimse yakalayıp adaletin önüne getirmekle onlar görevliler. Fakat her dakika her yerde, kızdıkları her kişiye FETÖ’cü damgası vuruyorlar.

Kim eleştiri yaptı:

O FETÖ’cü!

Kim karşı çıktı:

O da FETÖ’cü!

Bütün Kayseri şehri…

Konya’nın tamamı…

İstanbul’un yarısı…

Ankara’nın üçte ikisi…

Dolar 4 TL’yi geçti.

Dolar da FETÖ’cü.

Benzin 6 TL’yi buldu.

Benzin de FETÖ’cü.

Enflasyon çift hane.

Enflasyon da FETÖ’cü.

Bankacı faiz artırdı.

Bankacı da FETÖ’cü.

Uyuyor, uyanıyor rüyasında FETÖ’cü görüyor. Yatıyor, kalkıyor FETÖ’cü damgası vuruyor. Kendilerine demokratik yoldan karşı çıkan, söz söyleyen, yazı yazan, parti kuran, aday olan herkes FETÖ’cü.

* * *

İktidarı yitiririz korkusu.

Kibir ve kendini beğenme.

Kazdıkları kuyuya düştüler.

Necati Doğru’nun yazısı