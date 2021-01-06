Necati Doğru: Üniversite kapısına kelepçe!

Corona virüsünün bulaşmasının ardından aylarca iyileşemeyen ‘uzun Covid’ hastalarıyla yapılan geniş çaplı bir araştırma, bu kişilerin çoğunda şikayetlerin en az altı ay sürdüğünü ve 10 farklı organda 205 semptom görüldüğünü ortaya koydu.