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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Üniversite kapısına kelepçe!

Üniversite kapısına kelepçe! Boğaziçi, dünyaya; “Öğrenciler tepeden atanan bir rektörü istemediler… Olaylar çıktı… Polis üniversitenin kapısına kelepçe vurdu…” diyen habere konu olmamalıydı. Boğaziçi Üniversitesi’nde temel bilimler; fizik, kimya, biyoloji kürsüleri var. Bu açıdan bakınca “Boğaziçi, Koronavirüs aşısını buldu” diyen bir haberle gururlanmalıydı Türkiye…

Necati Doğru’nun yazısı

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