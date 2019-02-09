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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Umudumuz ‘Patlıcan-Hıyar’ ittifakı!

Yapıştı kaldı, bezgin his atlatılamadı. Ana muhalefet CHP ‘koltuk seviciler partisi’ görüntüsü vermeye devam ediyor. Genel sekreter ‘koltuk’ alamadı diye görevini bıraktı. İl ve ilçe örgütlerinde ise ‘koltuk çıkılmadı’ diye istifalar var. Gömlek değiştirir gibi parti değiştiriyorlar.
İktidar cephesi ise…
O sağlam koltukçu.
AKP ile MHP ‘Cumhur İttifakı’ adı altında birleşip devletin bütün koltuklarını ele geçirdiler. Devlet, ‘AKP-MHP örgütü’ oldu. Kamu imkanları, bu seçimde de iktidar için seferber edildi.
Ben yine de umutluyum.
Bu halk sürpriz yapar.
Şehir şamarı indirebilir.
Şehirlerde belediye seçimleri için en güçlü muhalefeti patlıcan- salatalık- çarliston- pırasa- patates- ıspanak ittifakı yapıyor.

‘Patlıcan-Hıyar İttifakının’ iktidara karşı direnişi o kadar şiddetli bir korku yarattı ki, Cumhurbaşkanı devlet şapkasını giyerek “Fiyatlara gerekirse ayar çekeceğiz” dedi.

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Necati Doğru’nun yazısı

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