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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Üçüncü ‘100 gün’ de rüzgar gibi geçti, geriye hayaller kaldı

Üçüncü ‘100 gün’ de rüzgar gibi geçti.

Geriye hayaller kaldı.

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Geçen yılın Haziran ayında TV ekranlarından ve yandaş gazete manşetlerinden “Türkiye’yi uçuracak ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içine yerleştirecek” tazelenmiş müjdeler yağıyordu.

300 günde ne oldu?

Patates tanzim satış.

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Ucuz soğan kuyruğu.

Enflasyon yükseldi.

Büyüme eksiye döndü.

İşsiz sayısı 8 milyon.

Tarım tükendi.

Dolar artışı enflasyonu beslemeye, enflasyon dolar artışını yemlemeye girişerek ‘sarmala mahkumiyet’ doğdu. 300 günde çözüm olsun diye hazırlanan ve adına ‘yapısal reform’ denilen her paketin sonu boş çıktı.

Necait Doğru’nun yazısı

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